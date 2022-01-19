Budova.ua — недорогие квартиры в Одессе
«Будова» — отличная возможность для молодых семей приобрести собственное жилье на юге Украины!
Покупка квартиры — затея, к которой нужно отнестись очень серьезно. Первое, что необходимо сделать — правильно выбрать застройщика. У него должна быть отменная репутация, большое количество возведенных объектов и площадь сданного жилья. На юге Украины всем этим требованиям отвечает СК «Будова».
На странице компании https://budova.ua/kvartiry/nedorogie/ можно найти недорогие квартиры, которые предлагаются к покупке прямо сейчас. Их можно купить в официальном отделе продаж компании — клиентам не нужно обращаться к посреднику.
Главное о строительной компании «Будова»
Вот несколько цифр, которые лучше всего скажут о достижениях компании:
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работает на юге Украины более 40 лет;
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общая площадь построенных объектов превышает 800 тысяч м2;
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в «Будове» работает более 2000 профессиональных строителей;
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управляющая компания «Наш дом», созданная СК «Будова», обслуживает около 7000 квартир в Одессе.
Кроме количества возведенных объектов (60), специалисты компании рассказали и об их качестве. Строительство ведется по современным стандартам:
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двухслойная стяжка в каждой квартире дает повышенную защиту от шума и температуры на улице;
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использование стеклофибробетона повышает долговечность фасадов;
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система «Умный дом» дает возможность удаленно регулировать микроклимат и комфорт в квартирах;
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автоматизация процессов при строительстве снижает влияние человеческого фактора.
У каждого жилого дома, возведенного СК «Будова», есть уютный зеленый двор, оснащенный всем необходимым для комфортной прогулки с детьми.
Что строит СК «Будова»?
В списке возведенных объектов числятся жилые, промышленные помещения и даже храмы. Однако основная специализация компании — жилые комплексы с комфортабельными квартирами. Одна из их особенностей — доступная цена. Она формируется благодаря удаленности от исторических районов города и минимальной отделке. Это касается не только одно-, но и двухкомнатных квартир.
Впрочем, в каталоге застройщика есть и более дорогие варианты с предчистовой отделкой. Все подробности можно найти на сайте budova.ua. На соответствующей странице есть список всех доступных предложений. Там также находится информация о компании, ее проектах, сертификатах, и блог с актуальными новостями.
«Будова» — отличная возможность для молодых семей приобрести собственное жилье на юге Украины!