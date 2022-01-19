Budova.ua — недорогие квартиры в Одессе

Покупка квартиры — затея, к которой нужно отнестись очень серьезно. Первое, что необходимо сделать — правильно выбрать застройщика. У него должна быть отменная репутация, большое количество возведенных объектов и площадь сданного жилья. На юге Украины всем этим требованиям отвечает СК «Будова».

На странице компании https://budova.ua/kvartiry/nedorogie/ можно найти недорогие квартиры, которые предлагаются к покупке прямо сейчас. Их можно купить в официальном отделе продаж компании — клиентам не нужно обращаться к посреднику.

Главное о строительной компании «Будова»

Вот несколько цифр, которые лучше всего скажут о достижениях компании:

работает на юге Украины более 40 лет;

общая площадь построенных объектов превышает 800 тысяч м2;

в «Будове» работает более 2000 профессиональных строителей;

управляющая компания «Наш дом», созданная СК «Будова», обслуживает около 7000 квартир в Одессе.

Кроме количества возведенных объектов (60), специалисты компании рассказали и об их качестве. Строительство ведется по современным стандартам:

двухслойная стяжка в каждой квартире дает повышенную защиту от шума и температуры на улице;

использование стеклофибробетона повышает долговечность фасадов;

система «Умный дом» дает возможность удаленно регулировать микроклимат и комфорт в квартирах;

автоматизация процессов при строительстве снижает влияние человеческого фактора.

У каждого жилого дома, возведенного СК «Будова», есть уютный зеленый двор, оснащенный всем необходимым для комфортной прогулки с детьми.

Что строит СК «Будова»?

В списке возведенных объектов числятся жилые, промышленные помещения и даже храмы. Однако основная специализация компании — жилые комплексы с комфортабельными квартирами. Одна из их особенностей — доступная цена. Она формируется благодаря удаленности от исторических районов города и минимальной отделке. Это касается не только одно-, но и двухкомнатных квартир.

Впрочем, в каталоге застройщика есть и более дорогие варианты с предчистовой отделкой. Все подробности можно найти на сайте budova.ua. На соответствующей странице есть список всех доступных предложений. Там также находится информация о компании, ее проектах, сертификатах, и блог с актуальными новостями.

«Будова» — отличная возможность для молодых семей приобрести собственное жилье на юге Украины!