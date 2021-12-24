Найкращі райони Києва для оренди офісу

На сьогодні у Києві перед приватними підприємцями відкривається широкий вибір офісів з можливістю оренди. Якщо вас цікавить оренда комерційної нерухомості Київ зможе запропонувати вам безліч варіантів, особливо якщо ви ознайомитеся з сервісом OLX. Однак охочим зняти робочий простір необхідно розуміти, що від того, де буде розташоване це приміщення, їхній бізнес буде або зростати, або стояти на місці.

Саме тому власникам бізнесу слід ознайомитись з найбільш привабливими для оренди офісу районами Києва.

Печерський район

Офіси у центральному районі міста Печерську мають великий попит серед столичних підприємців. Багато бізнесменів віддають перевагу центральному діловому району, тому що він відрізняється високою концентрацією історичних пам'яток, красивою архітектурою, а також наявністю бізнес-центрів. Саме тут розташовані офісні будівлі А та А+ класу, а також БЦ В та В+ класу. Однак високі орендні ставки є перешкодою для стабільного попиту ці об'єкти.

Шевченківський район

Другим по привабливості районом Києва для орендарів комерційних приміщень є Шевченківський. Це район з розвиненою інфраструктурою та багатьма приміщеннями, які їх власники готові здати в оренду за вигідною ціною. Саме в цій частині столиці знаходиться величезний список пропозицій, які розраховані для будь-якого фінансового стану власників бізнесу — як малого, так і великого.

Подільський район

Це дуже перспективний район, але він не з дешевих. Знайти приміщення менше, ніж за 400 гривень на квадратний метр, навряд чи вдасться. Проте на Виноградарі є можливість орендувати робочий куточок, витративши близько 120 гривень. Але у такого рішення є суттєвий мінус — погана транспортна розв'язка.

Оболонський район

Цей район також вважається перспективним для оренди офісу. У середньому за квадратний метр тут коштує близько 230 грн. Однак часто кінцева ціна залежить від того, де розташований офіс: в БЦ або житловому будинку.