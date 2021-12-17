Правда про швидкі кредити в Україні та причини негативу навколо мікропозик

Швидкі кредити – одна з найпопулярніших фінансових послуг в Україні. Це пов'язано з тим, що будь-який користувач інтернету може отримати миттєвий кредит онлайн на карту, будь-де. Найчастіше послуга доступна 24/7. На мікрокредитуванні спеціалізуються мікрофінансові організації МФО. Незважаючи на те, що сервісом користуються мільйони українців, про нього поширені стереотипи, нав'язані як клієнтами, так і структурами, що конкурують. У цьому матеріалі розвінчуємо міфи про МФО та розповідаємо про причини та джерела негативних відгуків.

Причини негативу навколо швидких кредитів

Будь-який кредит – як у банку, так і МФО – це насамперед борг. Гроші, які позичальник бере на якийсь час, потрібно повернути в повному обсязі та з нарахованими за період користування відсотками. Більшість клієнтів фінансових компаній без проблем повертають кредити та продовжують успішно користуватися фінансовими послугами за потреби. Однак на практиці є частка позичальників, для яких кредитне навантаження не можна порівняти з реальними фінансовими можливостями. МФО не вимагають документи з місця роботи та докази наявності постійного доходу. У цьому немає необхідності, оскільки суми та терміни у МФО розраховані на короткочасне користування позиковими коштами. Як правило, суми не перевищують 15-25 тис. грн., а максимальний термін становить 30 днів. Це так званий цілодобовий кредит онлайн 24/7 для тих випадків, коли роботодавець затримує переказ грошей, що на українському ринку праці трапляється часто.

Не всі позичальники чесно вказують реальну суму доходу під час реєстрації на сайті та подання заявки. Часто покупець запитує суму, непосильну для своєчасного погашення. Варто пам'ятати, що всі дані про кредити передаються до бюро кредитних історій. Під час прострочення кредитний рейтинг погіршується, а за довготривалої відсутності оплати кредит передається до іншої організації — компанії зі стягнення проблемної заборгованості. В результаті такі клієнти набувають статусу неплатоспроможних, і більшість компаній відмовляються з ними співпрацювати. Висновок: негативний досвід походить від клієнтів, які не мають достатньої фінансової грамотності та не готові повністю брати відповідальність за умови та наслідки, зазначені у договорі кредитування.

У яких випадках варто звертатися до МФО?

Коли потрібні були гроші до зарплати. Це найоптимальніший спосіб дотягнути до отримання заробітної плати. За допомогою кредиту клієнт зможе погасити заборгованість перед комунальними службами, придбати необхідні товари чи продукти та ін. Коли трапилася непередбачена ситуація. Часто гроші потрібні раптово — на ремонт техніки, автомобіля тощо. Якщо ремонт чи нова річ критично потрібні, завжди є можливість отримати потрібну суму в МФО. Коли потрібно покращити кредитну історію. Якщо у банку відхиляють запит на кредит через низький кредитний рейтинг, оптимальний спосіб реанімувати його — періодично брати кредити в МФО та своєчасно їх закривати. Дані будуть передані до БКІ, і є високі шанси покращити ситуацію.

Кредит як у банку, і у МФО, варто брати лише тому випадку, якщо позичальник розуміє, що зможе повернути потрібну суму вчасно. І тут кредитування не тільки допоможе у вирішенні індивідуальних ситуацій, а й буде комфортним у використанні.