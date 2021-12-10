AB InBev Efes Украина вошла в ТОП-50 лучших компаний Украины

Компания AB InBev Efes Украина вошла в ТОП-50 лучших украинских компаний по версии журнала "Власть и деньги".

В рейтинге представлены ведущие компании украинского рынка, которые развиваются по самым высоким стандартам современного европейского бизнеса. По мнению экспертного жюри, AB InBev Efes Украина является одной из тех компаний, которые в 2021 году оказали наибольшее влияние на развитие экономики государства.

«2021 год стал годом вызовов не только для Украины, но и для всего мира. Но несмотря на сложности, которые принесла пандемия, именно такие периоды дают компаниям возможность аккумулировать усилия, реализовывать самые смелые идеи и развиваться. Мы в AB InBev Efes в этом году обратили больше внимания на оптимизацию бизнес-процессов, улучшение условий труда и расширение соцпакета для наших сотрудников. Почетное место в рейтинге ТОП-50 и высокая оценка экспертов – еще одно свидетельство того, что наша компания движется в правильном направлении», – рассказывает президент компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

Заботясь о сотрудниках, компания ввела бесплатные чек-апы и увеличила отпуск при рождении ребенка с 18 до 26 недель с доплатой до полного оклада. Кроме того, прорывом в оптимизации рабочего процесса стали инвестиции в технологии компьютерного зрения для распознавания продукта, а также внедрение цифровой B2B-платформы для команд продаж и запуск новых инструментов для команды финансов.

На достигнутом AB InBev Efes не останавливается, планируя дальнейшее развитие бизнеса и реализацию социально важных инициатив в рамках нового глобального назначения: «мечтаем о большем, наполняя будущее радостными моментами». В планах компании создать больше радостных моментов в будущем, поддерживая и продвигая устойчивость по всему миру.

Напомним, что в прошлом году AB InBev Efes Украина попала в рейтинг лучших работодателей страны, а в 2021 году вошла в пятерку лучших в «Рейтинге работодателей Украины».