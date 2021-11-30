Как сегодня совершается обмен QIWI на гривневую карту Visa и MasterCard?

QIWI – это одна из самых популярных платёжных систем, активно предоставляющая набор финансовых сервисов как в России, так и в странах СНГ. Очень многие украинцы также имеют QIWI Кошелек, на который зачисляются, например, заработанные за предоставление услуг средства. Но ввиду сложившейся ситуации, в последнее время именно у них возникли сложности с выводом денег. Так как система российская, прямой перевод на карты украинских банков сделать не удается, поэтому приходится искать альтернативные решения проблемы.

Главный нюанс обмена QIWI на Visa и MasterCard в гривнах

По сути, вам предстоит совершить обмен денег QIWI на украинскую валюту. Следовательно, это уже процесс конвертирования, т.е. производится он по определенному курсу и осуществляется специализированными обменными онлайн-сервисами. Сегодня в интернет-пространстве их функционирует много, поэтому вам просто нужно найти те, которые работают в данном направлении, и готовы совершить обмен QIWI на Visa и MasterCard по адекватному курсу.

Насколько сложным является обмен через онлайн-обменник

Даже если вы ранее ни разу не пользовались услугами обменников, с тем, как произвести транзакцию денег с рублёвого кошелька в Киви на гривневую банковскую карту разберётесь без труда. На всех сервисах процедура идентичная:

нужно выбрать валютную пару и отметить сумму;

убедиться, что курс вас устраивает, и дополнительных комиссий нет;

заполнить заявку на обмен, указав реквизиты, необходимые для транзакции (номер карты (кредитной, дебетовой), Ф.И.О. владельца, контактный телефон и электронную почту для получения подробных инструкций);

перейти на сайт QIWI и отправить деньги в кошелёк, номер которого прислал обменник, подтвердить транзакцию;

проверить поступление на свою банковскую карту.

По сути, совершить обмен денег с Киви кошелька (где рубли) на карточку украинского банка через обменник не сложно, более трудной и ответственной задачей является поиск надёжного сервиса, в котором не обманут.

Через какой обменник лучше перевести деньги с QIWI на Visa и MasterCard?

Заниматься поиском подходящего обменного ресурса можно по-разному: самостоятельно выискивая через поисковик подходящие сайты, собирая рекомендации знакомых. Однако можно поступить гораздо проще и зайти на специальный портал, занимающийся мониторингом лучших обменников, например, на bestchange.ru или подобный (выбирайте, где вам удобнее).

Порталы мониторинга получают информацию от онлайн-обменников относительно установленных в них курсах обмена и прочих условиях. Далее на основании этих данных формируют листинги, которые предоставляются по запросу посетителя. Вся информация вам будет представлена бесплатно, поэтому можете не переживать – лишних трат не грозит, а вот выгоды получить более чем реально.

Выбирая из представленного перечня обменник, важно обращать внимание на такие моменты:

курс обмена;

специальные метки возле его названия (они могут сообщать о дополнительных комиссиях, о том, что сервис не фиксирует курс на момент создания заявки и т.п.);

резерв обменника.

Как видите, поиск обменного сервиса тоже может оказаться простым и быстрым, если знать простой секрет о том, где его искать.