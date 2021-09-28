Как защитить свое благосостояние в неспокойном современном мире

Каждый человек стремится к стабильности, в том числе и финансовой. Непредвиденные расходы, связанные, например, с лечением в стационаре, ремонтом своей квартиры после затопления или пожара, сильно выбивают из колеи, часто заставляют брать деньги в долг. Да, такие эпизоды сложно предусмотреть и предотвратить. Но вот избежать их последствий, в том числе и финансовых, вполне возможно. Для этого нужно застраховать себя и свое имущество.

Как работает система страхования

Система страхования работает довольно просто: клиент приобретает полис и при возникновении страхового случая получает от своей страховой компании компенсацию, размер которой намного больше стоимости полиса. В этом состоит смысл страхования. К счастью, неприятные ситуации встречаются не так уж и часто, что дает возможность развиваться и страховому бизнесу. В результате клиент спокоен за свое здоровье и имущество, а в компании надеются, что все будет хорошо и страховой случай не наступит. Сегодня многие организации разработали интересные программы, они предлагают своим клиентам купить страховку онлайн на сайте.

Какие бывают страховки

Сегодня можно застраховать все, что захочется. Из наиболее популярных видов полиса стоит назвать такие:

Автострахование. Это ОСАГО и КАСКО. Первый вариант страхования является обязательным, второй — добровольным. ОСАГО страхует гражданскую ответственность за причиненный ущерб при ДТП, если авария произошла по вине держателя полиса. КАСКО защищает уже непосредственно автомобиль самого застрахованного от повреждений, полученных в результате действия третьих лиц, явлений природы и т. д.

Страхование недвижимости. Защитить можно как саму квартиру или дом, так и отдельные ее элементы, конструкции, отделку, коммуникации и бытовую технику. Разрешается также застраховать свою ответственность перед соседями, если вдруг клиент станет виновником затопления или пожара в чужом жилье.

Туристическое страхование. Ни для кого не является секретом, что лечение за рубежом обходится очень дорого. Для того чтобы сохранить свои финансы в случае заболевания за границей, нужно приобрести туристический страховой полис.

Страхование здоровья. Избежать болезней или получения травмы довольно сложно, а вот предотвратить их последствия — вполне реально. Нужно купить полис медицинского страхования. И тогда в случае заболевания все расходы на лечение оплатит страховая.

Мы перечислили основные виды страхования, но существует еще много других, позволяющих чувствовать себя уверенно в сложном современном мире.

Преимущество покупки страхового полиса в режиме онлайн

Самое главное преимущество такого способа оформления договоров — существенная экономия времени. Среди других особенностей можно назвать такие:

● клиенту представлены готовые страховые программы, просчитанные специалистами. Остается только выбрать нужный вариант, ввести свои данные и произвести оплату;

● всю необходимую информацию о стоимости полиса, его условиях, а также сравнительные характеристики разных пакетов несложно найти на сайте;

● при возникновении сомнений всегда можно посоветоваться со специалистами в режиме онлайн. Они не только ответят на ваши вопросы, но и подберут лучший вариант страховки;

● оплату доступно осуществить с помощью банковской карты. После перечисления нужной суммы клиент сразу же получает электронный полис на свой e-mail;

● при необходимости бумажный вариант будет доставлен на указанный адрес курьерской службой.

И еще одна особенность — клиент может самостоятельно рассчитать стоимость выбранной страховки с помощью специального калькулятора, расположенного на сайте.

Любой вид страхования только тогда будет иметь смысл, если полис приобретен в надежной страховой компании. Одной из таких является СК VUSO — лидер страхового рынка нашей страны, уже 20 лет работающая в этой сфере. Два десятилетия не прошли бесследно: активы компании в четыре раза превышают ее резервы, а 90% ее клиентов довольны сроками и размерами выплат. Приобретая полис в СК VUSO, человек может быть спокоен за свою финансовую стабильность — она под надежной защитой.