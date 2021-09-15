Как происходит доставка из Китая в Украину
Стоимость услуги зависит от типа груза, веса и объема.
Доставка из Китая в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом, поскольку позволяет получить необходимые товары по более выгодной цене, чем можно было приобрести их в своем регионе. Но процесс потребует определенного времени, поскольку включает достаточно длительный путь. Компания M3Cargo делится тем, как происходит доставка из Китая в Украину, и что необходимо сделать, чтобы ее ускорить.
Доставка грузов из Китая Карго: что это такое и в чем преимущества
Чтобы транспортировка грузов из Китая была максимально простой, важно соблюдать такие этапы доставки:
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собрать необходимую информацию о нем;
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проверить качество товара;
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заказать доставку под ключ;
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получить товар после растаможки.
Поиск поставщика — непростой процесс, особенно сложности может вызвать оформление документов для ведения законного бизнеса. Оценят преимущества такого сотрудничества ООО и ФЛП, так как позволят им выгодно ввести бизнес. Отсутствие посредников создает оптимальные условия, чтобы предложить клиентам более выгодные цены. А значит значительно снизить конкуренцию на рынке, и заинтересовать аудиторию. Закупка товаров в Китае позволяет уменьшить цену на 25% без потери качества.
Сотрудничая с M3Cargo получаете такие преимущества:
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составление юридически правильно оформленных контрактов;
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получение предварительного расчета стоимости отправки груза;
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гарантию высокого качества получаемого товара;
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полный контроль всего процесса доставки;
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получение разрешения на торговлю импортными товарами в Украине;
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таможенное оформление.
Для того чтобы начать сотрудничество, необходимо предварительно ознакомиться со списком товаров, перевозкой которых компания не занимается.
Особенности доставки морем
Как долго идет доставка из Китая в Украину? Средние время доставки сборных грузов составляет 45-65 дней с момента оформления заявки до отправки товара на склад в Украину. Но необходимо также учитывать сроки изготовления самого заказа и возможные экстренные ситуации, которые могут произойти из-за политической ситуации или изменений погоды.
Чаще всего отправка груза на столь большие расстояния происходит самолетом и морем. Чтобы оценить преимущества доставки морем, стоит изучить особенности пути.
Грузовой корабль в самом начале лавирует среди множества мелких и крупных островов Индонезии, прежде чем выйдет к самой значительной водной преграде — Индийскому океану. Ранее этот путь нельзя было назвать безопасным, но, благодаря возможности отследить маршрут со спутника и проработанности транспортных путей риски минимальные.
После преодоления наибольшей преграды грузовой корабль выходит в Красное море, которое соединяется с Суэцким каналом и Средиземным морем.
Только представьте, что более тысячи лет Суэцкого канала не существовало, и добраться до Китая можно было либо через пространство материка, либо обогнув африканский материк. А Суэцкий канал открыл кораблям возможность сразу выйти в Черное море и достичь своего прямого места назначения.
Зависимо от количества контейнеров и их содержания корабли классифицируют на определенные виды, чтобы товар с безопасностью дошел до места предназначения.
Стоимость услуги
Многих клиентов интересует, сколько стоит доставка груза из Китая. Можно получить предварительную стоимость, ознакомившись с ценами за 1м3. Также уточнить эти данные предлагается, связавшись с менеджером. Стоимость услуги зависит от типа груза, веса и объема. Для каждой партии рассчитывается точная стоимость индивидуально.