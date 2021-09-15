Доставка из Китая в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом, поскольку позволяет получить необходимые товары по более выгодной цене, чем можно было приобрести их в своем регионе. Но процесс потребует определенного времени, поскольку включает достаточно длительный путь. Компания M3Cargo делится тем, как происходит доставка из Китая в Украину, и что необходимо сделать, чтобы ее ускорить.

Доставка грузов из Китая Карго: что это такое и в чем преимущества

Чтобы транспортировка грузов из Китая была максимально простой, важно соблюдать такие этапы доставки:

найти поставщика;

собрать необходимую информацию о нем;

проверить качество товара;

заказать доставку под ключ;

получить товар после растаможки.

Поиск поставщика — непростой процесс, особенно сложности может вызвать оформление документов для ведения законного бизнеса. Оценят преимущества такого сотрудничества ООО и ФЛП, так как позволят им выгодно ввести бизнес. Отсутствие посредников создает оптимальные условия, чтобы предложить клиентам более выгодные цены. А значит значительно снизить конкуренцию на рынке, и заинтересовать аудиторию. Закупка товаров в Китае позволяет уменьшить цену на 25% без потери качества.

Сотрудничая с M3Cargo получаете такие преимущества:

составление юридически правильно оформленных контрактов;

получение предварительного расчета стоимости отправки груза;

гарантию высокого качества получаемого товара;

полный контроль всего процесса доставки;

получение разрешения на торговлю импортными товарами в Украине;

таможенное оформление.

Для того чтобы начать сотрудничество, необходимо предварительно ознакомиться со списком товаров, перевозкой которых компания не занимается.

Особенности доставки морем

Как долго идет доставка из Китая в Украину? Средние время доставки сборных грузов составляет 45-65 дней с момента оформления заявки до отправки товара на склад в Украину. Но необходимо также учитывать сроки изготовления самого заказа и возможные экстренные ситуации, которые могут произойти из-за политической ситуации или изменений погоды.

Чаще всего отправка груза на столь большие расстояния происходит самолетом и морем. Чтобы оценить преимущества доставки морем, стоит изучить особенности пути.

Грузовой корабль в самом начале лавирует среди множества мелких и крупных островов Индонезии, прежде чем выйдет к самой значительной водной преграде — Индийскому океану. Ранее этот путь нельзя было назвать безопасным, но, благодаря возможности отследить маршрут со спутника и проработанности транспортных путей риски минимальные.

После преодоления наибольшей преграды грузовой корабль выходит в Красное море, которое соединяется с Суэцким каналом и Средиземным морем.

Только представьте, что более тысячи лет Суэцкого канала не существовало, и добраться до Китая можно было либо через пространство материка, либо обогнув африканский материк. А Суэцкий канал открыл кораблям возможность сразу выйти в Черное море и достичь своего прямого места назначения.

Зависимо от количества контейнеров и их содержания корабли классифицируют на определенные виды, чтобы товар с безопасностью дошел до места предназначения.

Стоимость услуги

Многих клиентов интересует, сколько стоит доставка груза из Китая. Можно получить предварительную стоимость, ознакомившись с ценами за 1м3. Также уточнить эти данные предлагается, связавшись с менеджером. Стоимость услуги зависит от типа груза, веса и объема. Для каждой партии рассчитывается точная стоимость индивидуально.