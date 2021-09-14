Уряд та НАК «Нафтогаз», як державна компанія, виступає гарантіями того, що ціна на газ для населення не зміниться і буде лишатися на рівні, зафіксованому річними контрактами. Глава Уряду нагадав, що ціна газу за річним контрактом НАК «Нафтогазу» становить 7,96 грн.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд також докладає максимум зусиль, щоб тарифи на теплопостачання та водопостачання не збільшувались і залишились на минулорічному рівні. Зокрема, теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

«Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме місцева влада визначає тарифи та шукає компенсатори, для цього місцеві бюджети мають значний ресурс. Цього року доходи місцевих бюджетів становлять 509 млрд грн, це майже половина від державного бюджету. Зі свого боку Уряд робить низку кроків, щоб не допустити збільшення тарифів. Зокрема, зараз працюємо над компенсацію ТКЕ різниці в тарифах», — зазначив Прем’єр-міністр.