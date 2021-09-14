Викрито нову корупційну схему на Укрзалізниці

СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Учасники оборудки привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій.

Зловмисники завдали державі мільйонні збитки.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень.

Як встановило слідство, представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

Проте постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції.

Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь.

Під час слідчих дій у приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили:

фінансові документи із доказами протиправної діяльності;

ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Наразі на вилучену продукцію накладено арешт.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції м. Києва та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.