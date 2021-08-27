Україна співпрацюватиме зі Швейцарією у напрямі розвитку залізничного транспорту

Сьогодні в Офісі Президента України відбулося підписання Меморандуму між Міністерством інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», компанією Stadler і Швейцарським агентством зі страхування експортних ризиків SERV.

Підписання документа дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської конфедерації для України. Кошти будуть спрямовані на розвиток сектору залізничного транспорту в розмірі до 500 мільйонів євро.

"Для нас важливо, що співпраця зі Stadler передбачає не просто закупівлю потягів, але й локалізацію виробництва. Нам потрібен сучасний світовий досвід, технології та реальні потужності, які б змогли не у далекій перспективі, а вже за 2-3 роки запустити нові приміські маршрути City Express у Києві, Харкові та Дніпрі. Тому ми вітаємо компанію Stadler в Україні — це значно посилить конкуренцію та якість послуг на українському ринку», — розповідає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Меморандум передбачає:

- обов’язкову локалізацію виробництва Stadler із будівництвом нового заводу на території України;

- закупівлю 60 нових електропотягів для проекту City Express: 30 потягів — для розвитку приміського сполучення у Києві, ще 30 — буде розподілено між Харковом та Дніпром;

- оновлення рухомого складу для забезпечення міжрегіонального сполучення: йдеться про 20 нових регіональних електропотягів і ще 10 — далекого сполучення.

"Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проекту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання - розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці", - зазначив в.о. Голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Довідково

Stadler CIS AG

Швейцарський виробник залізничного рухомого складу Stadler пропонує широкий спектр залізничного та міського транспорту: високошвидкісні поїзди, міжміські поїзди, регіональні та приміські поїзди, рухомий склад для метро, трамваї-потяги та трамваї. Компанія Stadler також виробляє пасажирські вагони, магістральні та маневрові локомотиви.

Заводи компанії, крім Швейцарії, розташовані в Німеччині, Польщі, Білорусі, Іспанії, Румунії та США.

Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV

Державне агентство SERV займається страхуванням кредитних ризиків, які пов’язані з експортом товарів та послуг. Страхування та гарантії SERV захищають швейцарських експортерів від дефолту та сприяють залученню коштів в експортні проекти. Рішення SERV також допомагають компаніям отримувати позики під низькі відсотки або вищі кредитні ліміти, щоб заощадити кошти при експорті товарів та послуг.