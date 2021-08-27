Годували прикордонників неякісною їжею

Військова контррозвідка СБУ викрила масштабну оборудку на закупівлі продуктів харчування для підрозділів Держприкордонслужби. За висновками експертів, частина товарів не відповідали санітарним вимогам, і вже підтверджено збитки лише на одній із закупівель на 800 тис. грн. Наразі продукція вилучена з військових частин.

Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник комерційної структури з Полтавської області. Зловмисник створив на території регіону декілька підконтрольних фіктивних фірм. Через них він постачав військовим неякісну продукцію, а одержані з бюджету гроші виводив у тінь.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми правоохоронці виявили:

підготовлені для відправки військовим великі обсяги продуктів харчування невідомого походження;

наклейки, тару, печатки і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.