Годували прикордонників неякісною їжею
СБУ викрила схему постачання прикордонникам неякісних продуктів харчування.
Військова контррозвідка СБУ викрила масштабну оборудку на закупівлі продуктів харчування для підрозділів Держприкордонслужби. За висновками експертів, частина товарів не відповідали санітарним вимогам, і вже підтверджено збитки лише на одній із закупівель на 800 тис. грн. Наразі продукція вилучена з військових частин.
Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник комерційної структури з Полтавської області. Зловмисник створив на території регіону декілька підконтрольних фіктивних фірм. Через них він постачав військовим неякісну продукцію, а одержані з бюджету гроші виводив у тінь.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми правоохоронці виявили:
підготовлені для відправки військовим великі обсяги продуктів харчування невідомого походження;
наклейки, тару, печатки і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.