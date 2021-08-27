Чергова оборудка: Укрзалізниця закупляла неякісних запчастини під виглядом «інноваційної» продукції

СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Серед організаторів оборудки – громадянин РФ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 млрд грн.

При цьому, для одержання «прибутку», учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з «інноваційного матеріалу».

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.