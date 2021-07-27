Авиаперевозки грузов: международный формат

Транспортировка грузов самолетом – один из востребованных и быстрых способов организации логистики. Качественно организованные авиаперевозки грузов практически исключают негативные факторы, возможные при других вариантах доставки, а также обеспечивают гарантии сохранности содержимого и оперативности реализации заказа.

Достоинства международных авиаперевозок

Организация грузоперевозок авиационным транспортом имеет множество достоинств:

Оперативность. Товары доставляются в максимально сжатые сроки – намного быстрее, чем автомобильными или морскими путями. При отправке грузов самолетами всегда соблюдаются установленные сроки;

Исключение внешних рисков и факторов;

Обеспечение сохранности товаров;

Возможность транспортировки грузов, представляющих особую ценность, а также крупногабаритной техники;

Доставка продуктов питания и медицинских препаратов в отдаленные регионы в максимально сжатые сроки.

Логистическое предприятие ZAMMLER обеспечивает организацию авиационных грузоперевозок на протяжении 10 лет. Доставка осуществляется по всему миру с соблюдением всех сроков и условий, прописанных в договоре. Компания предлагает готовые решения и реализацию индивидуальных проектов под ключ, пользуясь доверием многотысячной аудитории клиентов.

Среди популярных направлений организации ZAMMLER – авиационная логистика. В список предоставляемых услуг входит транспортировка агрегатов и запчастей для авиатранспорта, а также доставка прочего оборудования, необходимого для функционирования авиационной отрасли. Для реализации поставленных целей требуется профессионализм и ответственность персонала.

Какие выгоды дает сотрудничество с компанией

В течение многих лет компания успешно сотрудничает с ведущими авиакомпаниями и работает по схеме «door to door». Клиентам предлагается таможенно-брокерское сопровождение, а также транспортировка специальных грузов, требующих соблюдения особых правил. Рейсы отправляются регулярно, а сотрудники прикладывают максимальные усилия в поисках альтернативных решений для составления маршрутов. В распоряжении компании – развитая агентская сеть в разных странах мира.

При транспортировке грузов авиационным транспортом рассматривается вариант помощи в подготовке документов, необходимых для отправки грузов, юридическое сопровождение и последующее хранение товаров на складах компании до дальнейшей отправки по указанному адресу.

Ключевая специализации компании – международная доставка, но для клиентов предлагаются и услуги в пределах страны.