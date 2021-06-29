Іноземець ошукав громадян на мільйон доларів США

Кіберфахівці Управління СБУ у Харківській області встановили місцезнаходження і затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України і постійно змінював місця проживання.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Операція із затримання міжнародного злочинця відбувалася спільно зі співробітниками карного розшуку ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.