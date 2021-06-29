На Закарпатті на будівництві ковідної лікарні привласнили 1,5 мільйона

СБУ викрила схему розкрадання державних грошей, які було виділено на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області. Вартість інфраструктурного проекту становила понад 10 млн грн. З цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн.

Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише «на папері».

За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Закарпатській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.