Чому вигідно взяти онлайн-кредит на карту

Однією з найбільш затребуваних фінансових послуг вважаються мікрокредити. Це короткострокові споживчі кредити, які відрізняються від традиційних банківських позик розміром кредитної ставки і термінами кредитування. Ще однією відмінністю мікропозик від банківських кредитів є спрощені умови фінансування. Щоб взяти кредит на карту, необхідно мінімум документів: паспорт та ІПН. Також будуть потрібні реквізити банківської картки.

Як взяти кредит на карту?

Щоб отримати кредит на банківську карту, позичальник повинен вибрати одну з численних мікрофінансових організацій і відвідати її сайт. На головній сторінці сайту потрібно вказати суму і термін кредитування. Далі позичальник повинен натиснути на кнопку «Отримати кредит». Після цього буде потрібно заповнення анкети і надання документів, що підтверджують особу. На підставі наданих відомостей МФО прийме рішення про можливість видачі позики на карту клієнта.

Як вибрати МФО?

З огляду на різноманітність пропозицій, у позичальника можуть виникнути проблеми з вибором відповідного МФО. Щоб не помилитися, йому варто звернути увагу на кілька критеріїв:

Наявність інформації про мікрофінансової організації в системі Національного Банку України. Якщо позичальник не зможе знайти цікаві дані, то цілком ймовірно, що ця компанія є нелегальною.

Сайт організації. По-перше, він повинен мати цифровий сертифікат безпеки. Наявність цього сертифіката гарантує безпеку платежів. По-друге, авторизація на цьому ресурсі має виконуватися через BankID. По-третє, на сайті МФО повинні бути чітко вказані всі умови співпраці.

Договір про співпрацю. В першу чергу, потрібно звертати увагу на терміни отримання позикових коштів. Також варто враховувати розмір штрафів і пені за прострочення. Не варто залишати поза увагою і умови нарахування відсотків.

Як погасити кредит на карту?

Для погашення онлайн-кредиту на банківську карту існує кілька способів:

В особистому кабінеті на сайті МФО. Щоб скористатися таким способом, потрібно авторизуватись на офіційному ресурсі мікрофінансової організації і в особистому кабінеті натиснути на кнопку «Оплатити кредит». Для оплати можна використовувати картку, на яку прийшли позикові кошти. Також допускається застосування і інших наявних карт.

Через платіжні термінали. У будь-якому супермаркеті можна зустріти платіжні термінали, в яких доступна оплата комунальних послуг, податків, штрафів в ГИБДД і т.д. Ці термінали можна використовувати і для погашення заборгованості по мікрокредитів. Однак в такому випадку з позичальника буде знята додаткова комісія.

Резюмуючи, слід зазначити, що ключовим перевагою даної послуги є простота і швидкість оформлення кредиту. Мікропозик на карту отримати набагато простіше, ніж традиційний банківський кредит. При цьому позичальникові не доведеться вирушати в відділення банку. Всі необхідні дії можна виконати, не виходячи з дому.Чому вигідно взяти онлайн-кредит на карту

Однією з найбільш затребуваних фінансових послуг вважаються мікрокредити. Це короткострокові споживчі кредити, які відрізняються від традиційних банківських позик розміром кредитної ставки і термінами кредитування. Ще однією відмінністю мікропозик від банківських кредитів є спрощені умови фінансування. Щоб взяти кредит на карту, необхідно мінімум документів: паспорт та ІПН. Також будуть потрібні реквізити банківської картки.