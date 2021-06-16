Військовослужбовців протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет

Військовослужбовців протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет

Правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

Джерело: Відомості

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.

Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців ВНЗ, серед яких були курсанти, протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

У ході обшуків за місцями їх проживання та зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.

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