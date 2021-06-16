Військовослужбовців протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.

Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців ВНЗ, серед яких були курсанти, протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

У ході обшуків за місцями їх проживання та зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.