Ринок землі: Уряд затвердив порядок перевірки власника земельної ділянки

16 червня, на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки с/г призначення вимогам відповідно до ст. 130 Земельного кодексу України.

Вказаний Порядок містить чітку послідовність дій нотаріуса щодо здійснення перевірки набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Така перевірка, зокрема, включатиме: встановлення особи набувача; кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосовування санкцій; перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок сільгосппризначення, які є у власності набувача.

Для цього використовуватимуться дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перевірку здійснюватиме орган, що реалізує державний контроль за використанням та охороною земель.

Роман Лещенко зазначив, що окрім основного закону, який запровадить обіг земель сільськогосподарського призначення, до пакету ключових законів, які необхідні для імплементації земельної реформи, входять наступні:

«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони»;

«Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції».

«Таким чином, на сьогодні вже маємо достатньо сформовану законодавчу базу, що забезпечить повноцінне функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення вже з 1 липня 2021 року», – наголосив Міністр.

Водночас ще очікується на прийняття Верховною Радою України таких законопроектів, які наразі вже розглядалися у Верховній Раді України і прийняті у першому читанні:

«Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (реєстр. № 3205-2 від 25.05.2020), яким передбачається створення Фонду гарантування кредитів в сільському господарстві для доступу малих та середніх виробників до фінансування;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)» (реєстр. № 3012-2 від 29.05.2020), яким передбачається впровадження механізму приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.