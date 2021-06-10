Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад

Інтернет – необхідність для розвитку країни. Це фундамент, на якому будується успішна цифрова держава. Уряд затвердив розподіл 483,8 млн гривень 670 територіальним громадам для реалізації проекту “Інтернет-субвенція”.

Проект матиме значний соціальний ефект, адже завдяки йому вже цього року понад мільйон українців отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету. Це допоможе забезпечити рівний доступ та можливості для кожного українця.

Тепер громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.

Результати розподілу коштів можна переглянути в дашборді. Тут також можна подивитися перелік громад та сіл, кількість соцзакладів, які отримають підключення до інтернету, суми фінансування та усі ключові КРІ. Можна також перевірити свою громаду.

За рахунок коштів субвенції та за умови ефективних закупівель на рівні громад до оптичного інтернету буде вперше підключено 3652 сіл, у яких понад 11 тисяч соцоб’єктів. Серед них:

1,4 тисячі шкіл та 1,2 тис. дитячих садочків

2,9 тисячі медичних закладів

2,2 тисячі бібліотек

2,9 тисячі будинків культури, сільських клубів

350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів

Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Так, кожен із відвідувачів зможе скористатися швидкісним інтернетом. Важливо: соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.