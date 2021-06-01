За розмитнення авто митники брали 500 доларів

СБУ викрила одного з керівників митного посту Дніпровської митниці на отриманні хабарів під час розмитнення авто. За попередніми оцінками, посадовці щомісяця незаконно оформлювали майже 30 автомобілів. Вартість «послуг» становила приблизно $500 за авто, що дозволяло заробляти до $15 тис. на місяць.

За оперативною інформацією спецслужби, посадовець налагодив схему систематичного одержання хабарів від власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які ввозили їх на територію України. За гроші він гарантував не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення авто та мінімізувати платежі до державного бюджету. Для функціонування корупційної схеми зловмисник залучив місцевого брокера, що надає послуги з розмитнення.

За наявною інформацією, протиправно схема діяла приблизно пів року.

Правоохоронці задокументували передачу хабара заступнику начальника митного посту на робочому місті.

У межах кримінального провадження посадовцю митниці та співробітнику брокерської фірми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтава, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.