На Львівщині заробляли на відчуженні державного лісового фонду

Служба безпеки України на Львівщині заблокувала корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів оборудки був місцевий держреєстратор.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння землями державного лісонасіннєвого центру. Він знаходиться на території Брюховицької селищної ради. Ділки підробили пакет документів на майже 2 га державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.

Потім зловмисники оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн. грн.

Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організаторів правоохоронці вилучили:

документацію;

електронні носії інформації;

чорнові записи;

інші докази протиправної діяльності.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

Двом учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Одному з зловмисників вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та низки інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.

Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.