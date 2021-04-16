Скільки в Україні заробляють "білі комірці"

Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Галина Федоренко.

Яка різниця між бізнесменом і чиновником? Перший, щоб отримати свій мільйон, багато працює. Десь фізично, десь головою. Часто погано спить, постійно в пошуках ідей та шляхів заробляння грошей, складає бінесплан, бере кредити, шукає контакти з бізнеспартнерами, ринки збуту… Одним словом, працює в поті чола. І не факт, що йому вдасться здійснити задумане в один прийом.

А що чиновник? Український чиновник одягає брендовий костюм, шкіряні туфлі, може прихопити з собою маленький чемоданчик для солідності і прямісінько в теплий та світлий, підготовлений спеціально для нього, офісний кабінет.

Працював не працював. Вісімнадцята година пробила, можна вже й додому. А можна й з колегами по потрфелю в ресторанчик забігти, перетерти отриману за день інформацю.

Чиновник не хвилюється ні про бізнесплан, ні про гроші. Чітко знає: в кінці місяця отримає обіцяну зарплату. Інше болить: на що потратити такі легкодоступні грошенята? Бо таки вони легкі і їх так багато.

То скільки ж заробляють в Україні «білі комірці», приміром, міністри нині діючого Кабміну?

Почну з в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який вже кілька місяців підряд знаходиться на слуху в українців. Це той чоловік, який прийшов у Кабмін із НАК «Нафтогаз» і якого все ніяк не можуть через парламент проштовхнути в міністри. Та от, за 2020 рік пан Вітренко задекларував не мало не багато аж 372,7 млн грн.

Його колега по Кабміну віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков - 52 млн грн. На якихось чотири мільйони відстає від нього міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. За декларацією його дохід за рік склав 48 млн грн.

Не встиг зайти на міністерське крісло з питань культури Олександр Ткаченко, як уже задекларував за 2020 рік 34,5 млн грн. Нагадаю, це чиновницькі посади, не бізнес. Оплата праці йде з держбюджету.

Мільйонні статки висвітлились у декларації міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського - 34,2 млн грн. До речі, якщо порівняти його декларації 2019 і 2020 років, то на міністерській посаді за рік він додав до минулорічного показника 2,1 млн грн.

19,7 млн грн доходу за минулий рік задекларував добре відомий українцям міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заробив 22,7 млн грн.

Вічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засвітив 13,5 млн грн. Міністр інфраструктури Владислав Криклій - 10,6 млн грн. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - 5,5 млн грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 4,8 млн грн за рік.

Не буду перечисляти доходи всіх міністрів, щоб не закрутилась голова від цифр, але зазначу, абсолютно всі посадовці, крім одного, задекларували річні доходи у мільйонах. Така одиниця виміру як тисяча тепер у чиновників не в пошані.

А тепер давайте подумаємо: можуть люди, які отримують місячні доходи в мільйонах, думати про ціни в магазинах, пенсії, зарплати для простих громадян, тарифи на газ та електроенергію, безробіття, медичне обслуговування…? Не можуть. У них все в шоколаді. Їм не до нас.