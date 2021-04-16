Зеленський готує закон "про статус олігарха"
Після засідання РНБО Зеленський повідомив про підготовку закону "про статус олігарха".
"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки .
"Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".
У чому суть закону не повідомив.