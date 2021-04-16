Зеленський готує закон "про статус олігарха"

"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки .

"Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".

У чому суть закону не повідомив.