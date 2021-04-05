У 2020 році ВВП України скоротився на 4%

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) у минулому, 2020 році, скоротився на 4%, порівняно з показником 2019 року.

Про це повідомляє Держстат України.

Так, згідно з даними Держстату, номінальний ВВП України становив у 2020 році 4,194 трлн грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 100,469 тис. грн.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2020 року реальний ВВП України скоротився на 1,2%, у другому - на 11,2%, у третьому - на 3,5%, у четвертому - на 0,5%.

Варто зазначити, що раніше Національний банк оцінював темпи зниження реального ВВП України у 2020 році на рівні 4,4%, а Міністерство економіки торгівлі та сільського господарства - на рівні 4,2%. Серед ймовірних причин падіння ВВП - пандемія коронавірусу та карантинні заходи.

Проте, за прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у 2021 році відбудеться зростання ВВП України - на 4,6%. За прогнозами Офісу президента, ВВП України в 2021 році виросте на 5,1%. Про це 17 березня заявила заступниця голови Офісу президента України Юлія Свириденко під час форуму "Україна 30". "В 2021 році наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%. Нам для щорічного зростання на 1-2% ВВП необхідні як мінімум 3 млрд дол. іноземних інвестицій на рік", - сказала Свириденко.

Нагадаємо, що зростання економіки в Україні прогнозують також і міжнародні рейтингові агентства - S&P Global Ratings та Fitch Ratings. Так, за прогнозом S&P, у 2021 році ВВП зросте на 4%, у Fitch Ratings повідомили про зростання у 4,1%. Проте, відзначається, що подальше зростання економіки сповільниться до 3,5% у 2022 році.