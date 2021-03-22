На Кіровоградщині ділки організували нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів

Служба безпеки України заблокувала у Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів. За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували оптові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн.

Для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину у промислових масштабах учасники групи облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

Під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 млн грн.

Вилучену продукцію та обладнання для її виготовлення направлено на експертизу.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих комерсантів.

У межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття схеми проводились спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.