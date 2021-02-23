Житлова іпотека під 7% запрацює з 1 березня

Державна програма «Доступна іпотека 7%» розроблялася Мінфіном з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів для широкого кола громадян України.

Водночас ми маємо небезпідставні сподівання, що успішний запуск програми пожвавить іпотечний ринок країни та стимулюватиме будівництво.

Про це зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко у своєму виступі на Всеукраїнському формі «Україна-30 . Інфраструктура єднає» під час дискусійної панелі «Доступне житло – нова реальність».

Нагадаємо, що 27 січня 2021 р. постановою Уряду затверджено Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном на ініціативу Президента України.

Також під час презентації держпрограми Сергій Марченко розповів про умови іпотечного кредитування під 7%.

Адміністрування Програми покладається на Фонд розвитку підприємництва. На першому етапі фінансування Програми буде забезпечуватися вже передбаченими у бюджеті на функціонування згаданого Фонду 2 млрд грн.

«Програма «Доступна іпотека 7%» надає можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит з частковою компенсацію відсотків державою.

Близько 5000 сімей зможуть скористатися Програмою у 2021 році. Плановий портфель іпотечних кредитів у цьому році складає 5 млрд грн.

Запуск програми запланований на 1 березня 2021 року і є першим кроком у реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні», – повідомив Міністр.

Предмет іпотеки – це квартири та індивідуальні житлові будинки (разом із земельною ділянкою) на первинному та вторинному ринку, введені в експлуатацію з 2018 року.

Нормативна площа – 50 м2 для одного громадянина чи сім’ю з двох осіб, потім додатково 20 м2 на кожного наступного члена сім’ї.

Загальна площа може перевищувати нормативну на 20%. Надлишок площі оплачує позичальник.

Максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як 2,5 млн грн.

Важливо зазначити, що механізм реалізації програми передбачає часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами з боку держави до максимально сприятливі для людей 7% річних. Також передбачено можливість використання кредитних гарантій Фонду в якості забезпечення для предметів іпотеки, що ще не введені в експлуатацію.

Для отримання іпотеки громадянин має звернутися до уповноваженого банку зі стандартним пакетом документів, що підтверджують його дієздатність, платоспроможність та відповідність іншим критеріям програми. Уповноважений банк заключає договір та подає дані до Фонду (реєстр) для подальшої компенсації відсотків між компенсаційною та базовою процентними ставками, використовуючи авансування з ескроу рахунків.

До програми запрошені всі уповноважені банки, що вже співпрацюють у рамках реалізації програми «Доступні кредити 5-7-9».

В презентації програми йдеться про портрет позичальника:

Його вік не повинен перевищувати 70 років на дату погашення іпотечного кредиту.

Мінімальний дохід визначається банком з точки зору достатності для обслуговування заборгованості за іпотечним кредитом. При цьому максимальний дохід позичальника та його сім’ї не повинен перевищувати 10-тикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України.

За умовами програми Кредит можна буде отримати строком до 20 років, із мінімальним першим внеском 15% вартості предмету іпотеки. Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту складає 0,5 від суми кредиту та додатково 0,5% річних за гарантії Фонду у випадку використання.

Предмети іпотеки можуть бути придбані у забудовників, які мають акредитацію від уповноважених банків.

«Мінфін вбачає глобальні завдання у розвитку доступної іпотеки. Це, зокрема, впровадження нових фінансових інструментів, стимулювання конкуренції серед надавачів фінансових послуг, що впливатиме на подальше зниження відсоткової ставки», – підкреслив Міністр фінансів Сергій Марченко.