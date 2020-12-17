Виконавча служба намагалась відібрати в комунальників базу відпочинку

Служба безпеки України попередила на Миколаївщині незаконне відчуження керівником підрозділу державної виконавчої служби комунальної бази відпочинку у курортній зоні.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці виставили на продаж у одній з електронних платформ нерухомість, що належить боржнику, який є комунальним підприємством. Чиновники виставили за базу відпочинку ціну, яка у сім разів менша за ринкову вартість аналогічних об’єктів на узбережжі.

До того ж, процедура виставлення на продаж відбулася із численними порушеннями законодавства. Потенційні збитки бюджету могли становити майже 7 мільйонів гривень. У межах розпочатого кримінального провадження (за ч. 2 ст. 364 КК України) правоохоронцями ініційовано накладання арешту на об’єкт комунальної власності базу відпочинку «Авіатор».

За матеріалами СБУ слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва прийнято рішення про призупинення процедури реалізації бази відпочинку.

Заходи із блокування реалізації соціального об’єкту проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.