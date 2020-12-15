Комунальники вивели з бюджету 5,5 мільйона гривень

​Слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому на підставі матеріалів УСБУ у Вінницькій області, за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовцями вінницької мерії. Розслідування проведено за процесуального керівництва прокуратури області.

В ході розслідування слідчі поліції зібрали докази зловживання службовим становищем трьома чиновниками, які наприкінці минулого року здійснили закупівлю солі для посипання вінницьких доріг під час ожеледиці за завищеною ціною. Сума завданих державі збитків сягає понад 5,5 мільйонів гривень.

Як повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, слідством встановлено, що службові особи Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з представником одного з місцевих товариств та, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали з зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучені грошові кошти в сумі близько 30 тисяч доларів.

Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

14 грудня слідчі обласного главку поліції направили кримінальне провадження з обвинувальними актами на розгляд суду.