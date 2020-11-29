Майже 15 тисяч пачок сигарет "загубили" на кордоні контрабандисти

Цієї ночі прикордонники відділу «Селятин» в ході реалізації інформації, отриманої оперативними співробітниками Чернівецького загону, виявили групу осіб, які переносили пакунки.

Щоб зупинити невідомих, військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, після чого порушники, покидавши свої пакунки, вдалися до втечі. На місцевості правоохоронці виявили 22 ящики з майже 11 тисячами пачок сигарет.

А на ділянці відділу «Красноїльськ» учора вночі під час реалізації оперативної інформації прикордонний наряд теж помітив групу осіб з пакунками в 50 м. від кордону з Румунією. Побачивши охоронців кордону, порушники втекли, а пакунки, в яких було 3650 пачок сигарет, залишили.

Сигарети доставлено до прикордонного підрозділу для передачі співробітникам ДФСУ.

Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності тривають.