На Сумщині чиновники "відмили"19 мільйонів гривень державних коштів

Співробітники Управління Служби безпеки України в Сумській області викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на будівництво медичних і навчально-виховних закладів регіону.

За попередніми даними слідства, посадовці одного з підрозділів облдержадміністрації та представники комерційних структур, зокрема з Києва і Полтави, організували механізм привласнення державних грошей. Щоб реалізувати оборудку, чиновники «прописали» потрібні умови для перемоги афілійованих фірм у тендері на будівництво соціально важливих об’єктів.

Відповідно до укладених договорів підрядники мали збудувати і провести реконструкцію 10 амбулаторій та інших об’єктів соціального призначення.

Проте комерсанти не провели відповідні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі і на цей час не здали об’єкти в експлуатацію, порушивши всі терміни.

Оперативники спецслужби встановили, що частину отриманих з обласного бюджету грошей комерсанти вивели у тінь, безпідставно завищивши вартість будматеріалів та обладнання. Одержаний «прибуток» фігуранти легалізували через підконтрольні фіктивні фірми та конвертаційні центри.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки на 19 мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорну бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.