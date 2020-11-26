Справу щодо заволодіння 300 тис. дол. США експосадовицею Офісу Президента України скеровано до суду

Досудове розслідування замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайства) 300 тис. дол. США групою осіб у складі колишньої керівниці Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, ексзаступника міністра культури України та керівника юридичної компанії закінчене. 25 листопада 2020 року до суду скеровано обвинувальний акт. Дії всіх обвинувачених кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») КК України.

Слідство встановило, що вказані особи в обмін на 300 тис. дол. США обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їх викрили та затримали безпосередньо після одержання першого траншу у розмірі 150 тис. дол. США з обумовленої суми.

У листопаді 2019 року учасникам злочину повідомили про підозру. У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.

У зв’язку із зволіканням підозрюваних та їхніх захисників при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, 16 жовтня 2020 року суд встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами.

Окрім того рішеннями слідчих суддів підтверджено законність і обґрунтованість підозри колишній керівниці Департаменту Офісу Президента України та ексзаступниці міністра культури України у вчиненні ними замаху на шахрайство, тобто заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснювали з жовтня 2019 року.