800 сосон з України прямували в Росію

Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали учора на ділянці відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського загону.

Увечері спільний з співробітниками Національної поліції прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль «Рено» для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району. За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. За лобовим склом кабіни транспортного засобу красувалися синьо-жовті прапорці, а на дверцятах виднілися смуги російського триколора.

Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп вщерть заповнений соснами. Загалом там знаходилося 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань.

Дерева сосни вилучені представникам Національної поліції. Сума завданої державі шкоди буде встановлена експертами. Тривають заходи по з’ясуванню усіх обставин справи. Компетентними органами вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» Кримінального Кодексу України.

Варто зауважити, що нелегальні оборудки з новорічними деревами цього року зафіксовані доволі рано – за тиждень до початку календарної зими.