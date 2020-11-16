Укрпошта залучає 63 млн євро від ЄБРР на розвиток інфраструктури, - Владислав Криклій

16 листопада Міністерство інфраструктури України, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та національний поштовий оператор «Укрпошта» підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро для закупівлі та внутрішнього оснащення близько 1900 автомобілів пересувних поштових відділень, а також для будівництва 3-х сучасних автоматизованих сортувальних центрів.

Реалізація проектів «Логістична мережа» та «Сільське відділення» у співпраці з ЄБРР дозволить суттєво вдосконалити роботу пошти, створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням для надання ще більш швидких та зручних послуг населенню. Реформування мережі сільських відділень і запровадження до 1900 сучасних пересувних відділень вже у найближчому майбутньому дозволить покрити всі 100% населених пунктів і зручно доставляти посилки навіть у найвіддаленіші куточки нашої держави.

ЄБРР надасть кредит трьома траншами. Кошти будуть використані для фінансування модернізації логістичної інфраструктури і транспортного парку національного поштового оператора. Третій транш у розмірі 10 млн євро буде виділено за умови досягнення ключових результатів, які будуть профінансовані з перших двох траншів.

«2020 рік, попри усі складнощі, відкриває для Укрпошти рекордні інвестиції в інфраструктуру. У рамках стратегії модернізації ми залучаємо близько 100 мільйонів євро для будівництва 8 автоматизованих сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку – це як кредити від ЄБРР та ЄІБ, так і власні інвестиції Укрпошти. Йдеться про масштабні зміни у роботі національного поштового оператора: фінансування допоможе покращити якість надання поштових та соціальних послуг населенню України, у тому числі мешканцям найвіддаленіших населених пунктів, а також забезпечить трансформацію операційної моделі компанії. Це означає, що Укрпошта стане ще швидшою, зручнішою та сучаснішою», – наголосив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Будівництво сортувальної інфраструктури співфінансує також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) кредитом у розмірі 30 млн євро. Нові об'єкти будуть побудовані відповідно до вимог BREEAM – передової світової методології оцінки екологічної ефективності проектів генпланування, інфраструктури та будівель. Цю оцінку буде співфінансувати Європейський Союз у рамках ініціативи EU4Climate, яка є частиною програми Центру фінансування і передачі технологій у сфері кліматичних змін (FINTECC).

У рамках співпраці з ЄБРР Укрпошта просуватиме антикорупційну реформу і підвищуватиме ефективність корпоративного управління. Відповідні плани дій будуть розроблені за рахунок грантових коштів мультидонорського рахунка ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку України, серед донорів якого – Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США, а також Європейський Союз як найбільший донор. Ця діяльність є частиною спільної роботи ЄБРР та Уряду України з метою поліпшення корпоративного управління на державних підприємствах і запобігання корупції. На сьогодні ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Загалом банк профінансував 482 проекти загальною вартістю 14,5 млрд євро.

Нагадаємо, у 2018 році Укрпошта запустила 130 пересувних відділень у Чернігівській області. До кінця 2020 року ще 500 авто обслуговуватимуть села та селища 6 областей України: Київської, Одеської, Херсонської, Закарпатської, Черкаської та Чернівецької. До кінця 2021 року по всій Україні курсуватимуть близько 2500 пересувних відділень Укрпошти, а працівники мобільних бригад отримають планшети чи смартфони, щоб повністю автоматизувати процеси.