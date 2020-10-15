МФО відновилися та досягли практично «докарантинних» показників

Незважаючи на зниження обсягів кредитування вдвічі через вплив кризи МФО зуміли швидко реорганізувати бізнес та відновити доходи. Ряд великих компаній, як «Money4You», зуміли збільшити суми онлайн-кредитування та прискорити видачу коштів на банківські картки.

МФО змогли оперативно відреагувати на зміни ринку в поточному році та реорганізувати бізнес-процеси, надаючи позичальникам більш швидкі позики онлайн.

Вже 3 роки ринок небанківських послуг демонструє високі показники зростання. Стрімкому розвитку сприяє автоматизація процесів. Кількість клієнтів та схвалені позики росли. З приходом пандемії ситуація змінилася, а ринок «просів», проте 3 квартал поточного року продемонстрував відновлення сектору видачі кредитів онлайн на картку.

Сплеску кредитування сприяли кілька трендів, озвучених на вересневому саміті MFO 2020 року, що пройшов напередодні в Києві. Як повідомив сервіс Crezu, який допомагає підібрати кредит онлайн на картку серед десятків МФО, основними «тригерами» для розвитку ринку послужили:

Доступність онлайн-технологій.

Швидкість обробки заявки та прийняття рішення.

Скорочення витрат мікрокредитних організацій.

Як зазначив Crezu, підвищення попиту на термінові кредити онлайн спостерігається саме за рахунок автоматизації розгляду заявки, доступності, зрозумілих умов та комфорту під час отримання кредиту. Найбільш популярні такі позики серед молоді. Позичальники використовують гаджети й отримують позики повністю віддалено.

Похитнути впевненість МФО може друга хвиля коронавірусу, яка очікується до кінця року. Якщо буде потрібно введення нових карантинних заходів, то населення втратить у доходах, а значить, зросте число проблемних позичальників.

Зважаючи на це на саміті були визначені подальші тренди розвитку МФО. У 3 та 4 кварталах 2020 року, щоб вижити в умовах конкуренції, компаніям доведеться шукати нові маркетингові стратегії. Фірмам, які не зможуть адаптуватися до нових умов, прорахувати ризики, ймовірно, доведеться залишити ринок мікрокредитування.

Нагадаємо, хоча просідання небанківського сектору не було таким стрімким в 1 та 2 кварталах поточного року. Банківський сектор «спустився» в 3 рази. Проте, на думку експертів, рівень схвалення заявок знизився до 60% в порівнянні з показниками на початку року. Багатьом компаніям довелося відмовитися від акцій та привабливих ставок під 0%, а також посилити вимоги до позичальників.

Таким чином, небанківському сектору доведеться виробити важливі рішення до кінця 2020 року, щоб балансувати між позичальниками та особистими інтересами.