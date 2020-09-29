Как делают пробки для вина – рассказывает ALCOMAG

Винная пробка за долгие столетия своего существования стала настолько привычной деталью упаковки вина, что многие из нас даже не задумываются о том, откуда берется этот необычный материал, и насколько одновременно простой и гениальной была сама идея использования такой пробки.

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Из чего делают винные пробки

Винная пробка производится из особого вида дуба. Пробковые дубы распространены в южных регионах Испании. В производстве пробок используется не все дерево, а только его кора. Чтобы слой коры восстановился, необходимо ждать от 7 до 10 лет, поэтому сейчас в связи с постоянным расширением производства эту породу дубов пытаются культивировать в странах с похожими климатическими условиями – в Италии, Франции, Тунисе, Португалии. Но наиболее ценится пробка старых деревьев.

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Сам процесс изготовления пробки включает такие этапы:

Для создания пробок отбирают деревья с созревшей корой – им должно быть не менее 25 лет. В разгар лета мягкие участки коры вручную срезают с дерева, затем в течение полугода сушат, и сортируют. Ведь кроме пробок этот материал используется для напольных, настенных покрытий, прочего. Материал, который отобран для пробкового производства варят, нарезают полосками, тщательно дезинфицируют. Потом из полосок вырезают пробки – такие используются для элитного алкоголя Оставшиеся после этого обрезки измельчают до состояния крошки, а она уже идет на производство клееных пробок. Такие применяются для закупорки шампанского. Самые мелкие крошки прессуют и производят третью категорию пробок, которая используется в недорогих винах, не предназначенных для длительного хранения.

Одной из самых важных характеристик готовой пробки считается эластичность, поэтому ее тщательно вымачивают, а затем центрифугируют, чтобы обезводить поры.

Самые качественные пробки из цельной коры необходимы для длительного хранения вина, пробки из отходов сырья обеспечивают качественное хранение в течение нескольких лет, после чего пробка начинает пересыхать и пропускать воздух. А это, естественно, отражается на вкусовых качествах вина.