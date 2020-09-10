40% покупателей предпочли вторичное жилье первичной недвижимости

Если кого-то интересует продажа квартир, вторичка может предложить довольно интересные варианты. Не удивительно, что согласно последним опросам, практически 40% покупателей недвижимости, которые изначально ориентировались на рынок первичного жилья, переквалифицировались на предложения с вторичного рынка.

Это показатель того, что вторичный рынок становится все более оживленным. Инвесторы, изначально присматривающиеся к рынку первичного жилья, поняли, что вторичная недвижимость может предложить им не меньше, а даже больше преимуществ.

Именно такие данные предоставил Сергей Костецкий в рамках онлайн-вебинара FinUpDate. В ходе данного вебинара рассматривался вопрос того, стоит ли покупать недвижимость сейчас или с этим можно подождать до «лучших времен». В ходе мероприятия было выяснено две вещи:

Вторичный рынок растет. Рынок первичной недвижимости находится в подвешенном состоянии.

Каждый из рассматриваемых пунктов нуждается в более подробном рассмотрении.

Рынок вторичной недвижимости растет и развивается

После относительно длительного затишья, рынок недвижимости опять оживает, поскольку на него возвращаются не только продавцы, но и покупатели, которые действительно заинтересованы в совершении сделки. Поскольку первичное жилье к условиям кризиса, возникшего в этой отрасли, остается все же более рисковым, многие предпочитают покупать недвижимость на вторичном рынке. По сути, он превратился в тихую гавань по сравнению с неспокойным морем первички.

Это спровоцировало тот факт, что практически 40% покупателей, которые изначально ориентировались на первичное жилье, выбрали вторичный рынок, как более безопасный путь сохранения своего капитала. Слова Сергея Костецкого не были голословными. Для подтверждения озвученной информации он показал цифры, согласно которым столичный рынок на 2020 год порадовал 2,5 тысячами сделок по купле-продаже недвижимости в июле. Этот показатель заметно выше, чем был в тот же период прошлого года – 1,5 тыс. И все благодаря отложенному спросу, когда подобные операции было чрезвычайно сложно проводить из-за карантина.

Предложений на вторичном рынке больше, чем на первичном. Он даже превышает спрос в несколько раз. Это привело к тому, что человек, который подыскивает квартиру, может найти подходящее из нескольких десятков вариантов только на него одного. Такая расстановка сил просто не может не подкупать. Причем разнообразие наблюдается в самых разных сегментах недвижимости. Например, если говорить об эконом-вариантах, то здесь на одного покупателя в эквиваленте попадает около 5 достаточно неплохих квартир. Для бизнес-сегмента выбор уже гораздо больше и составляет 40 квартир на человека, а вот самый большой выбор будет для элитной недвижимости, где на потенциального клиента приходится до сотни вариантов.

Первичное жилье в подвешенном состоянии

Больше всего от карантина пострадал первичный рынок. Немало этому поспособствовала рухнувшая репутация Укрбуда и Аркады, из-за чего снизилось доверие ко всему сегменту. Покупатели поняли, что вложенные в жилье деньги не всегда значат, что вы получите собственную недвижимость.

Конечно, застройщики не хотели никого вводить в заблуждение, но все же люди пострадали, и об этом нельзя забывать. Покупатели не забывают, потому и обратили свое внимание на рынок вторичного жилья.

Первичный рынок наводнили профессионалы, которые имеют четкое понимание того, что может случиться с рынком и просчитывают финансовые риски. В связи с этим они готовы рисковать, но только определенной суммой. Естественно, это заметно сковывает рынок, делая его более уязвимым, поскольку финансовые возможности покупателей ограничены. Потому нет никаких гарантий, что жилье будет готово к обозначенным срокам.