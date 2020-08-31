Банкрутство Південьвійськбуду в Одесі відміняється

Юридичною службою Міноборони України у взаємодії з Головним управлінням майна та ресурсів вжито заходів щодо недопущення відчуження зі сфери управління Міністерства оборони України державного нерухомого майна.

Так, 25 серпня 2020 року Господарським судом Одеської області було відмовлено у задоволенні заяви одного із фізичних осіб підприємців міста Одеси про відкриття процедури банкрутства щодо ДП МОУ «Південьвійськбуд».

Завдяки вжитим заходам недопущено спробу незаконного заволодіння активами майнового комплексу держпідприємства.

Робота щодо захисту майнових інтересів державних підприємств МОУ продовжується.