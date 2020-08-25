Укртрансбезпеку впіймали на розкраданні коштів

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на понад 100 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням.

За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно Головним слідчим управлінням Нацполіції.