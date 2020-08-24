Где взять онлайн кредит на карту без E-mail в Украине?
Взять кредит в Украине без указания электронной почты несложно.
Часто при оформлении кредита через Интернет пользователь вынужден указывать адрес электронной почты. Эта процедура не только утомительна, но также может грозить большим количеством спама на электронный ящик. К счастью, существуют организации, дающие возможность получить кредит без e-mail.
Для чего требуют электронный адрес
Вопреки распространенному мнению, кредитор не нуждается в адресе электронного ящика заемщика. При оформлении кредита получатель указывает другие данные, которые действительно важны для гарантии возврата долга. К примеру, номера телефонов контактных лиц и паспортные данные клиента. E-mail, который указывается в анкете, используется для рассылки писем в дальнейшем. К подобным сообщениям относятся:
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различные промокоды;
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информация о проведении акций;
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реклама;
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уведомления об изменении условий кредитования.
Кроме того, на электронный адрес заемщика высылается копия договора. Но если берется онлайн кредит на карту без электронной почты, этот документ доступен на сайте организации в Личном кабинете.
Где взять кредит без указания почты
В Украине существует множество организаций, позволяющих оформить онлайн кредит без E-mail. Их условия похожи, но некоторые пункты отличаются.
Организации выдают кредиты на ограниченные суммы. Чаще всего – до 10 или 15 тысяч гривен. Многие компании повышают лимит для постоянных клиентов. Ставки могут незначительно отличаться. Распространенный вариант – 1,76 процента, однако некоторые компании могут выдавать под 1,73 или 1,8 процента. Процедура оформления проходит онлайн и занимает небольшое количество времени. Зачастую весь процесс длится от 5 до 20 минут. Средства переводятся на карту клиента в срок от 1 до 30 календарных дней.
Все организации выдают кредиты исключительно лицам, достигшим 18 лет на момент оформления займа. Все указанные МФО обладают лицензией. Погасить кредит можно двумя способами: онлайн и офлайн. Онлайн методы – это специализированные сервисы интернет-банкинга или электронные кошельки. К офлайн методам относятся терминалы самообслуживания. Кроме того, у многих украинских кредитных организаций есть отделения, через которые можно совершить платеж.
Заемщикам стоит очень внимательно относиться к срокам погашения. Просрочка может повлечь за собой последствия: от регулярных звонков сотрудников с напоминаниями до порчи кредитной истории и наложения штрафов.
Заключение
Взять кредит в Украине без указания электронной почты несложно. Существует множество кредитных организаций, которые предоставляют займы по простой процедуре.