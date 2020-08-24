Где взять онлайн кредит на карту без E-mail в Украине?

Часто при оформлении кредита через Интернет пользователь вынужден указывать адрес электронной почты. Эта процедура не только утомительна, но также может грозить большим количеством спама на электронный ящик. К счастью, существуют организации, дающие возможность получить кредит без e-mail.

Для чего требуют электронный адрес

Вопреки распространенному мнению, кредитор не нуждается в адресе электронного ящика заемщика. При оформлении кредита получатель указывает другие данные, которые действительно важны для гарантии возврата долга. К примеру, номера телефонов контактных лиц и паспортные данные клиента. E-mail, который указывается в анкете, используется для рассылки писем в дальнейшем. К подобным сообщениям относятся:

различные промокоды;

информация о проведении акций;

реклама;

уведомления об изменении условий кредитования.

Кроме того, на электронный адрес заемщика высылается копия договора. Но если берется онлайн кредит на карту без электронной почты, этот документ доступен на сайте организации в Личном кабинете.

Где взять кредит без указания почты

В Украине существует множество организаций, позволяющих оформить онлайн кредит без E-mail. Их условия похожи, но некоторые пункты отличаются.

Организации выдают кредиты на ограниченные суммы. Чаще всего – до 10 или 15 тысяч гривен. Многие компании повышают лимит для постоянных клиентов. Ставки могут незначительно отличаться. Распространенный вариант – 1,76 процента, однако некоторые компании могут выдавать под 1,73 или 1,8 процента. Процедура оформления проходит онлайн и занимает небольшое количество времени. Зачастую весь процесс длится от 5 до 20 минут. Средства переводятся на карту клиента в срок от 1 до 30 календарных дней.

Все организации выдают кредиты исключительно лицам, достигшим 18 лет на момент оформления займа. Все указанные МФО обладают лицензией. Погасить кредит можно двумя способами: онлайн и офлайн. Онлайн методы – это специализированные сервисы интернет-банкинга или электронные кошельки. К офлайн методам относятся терминалы самообслуживания. Кроме того, у многих украинских кредитных организаций есть отделения, через которые можно совершить платеж.

Заемщикам стоит очень внимательно относиться к срокам погашения. Просрочка может повлечь за собой последствия: от регулярных звонков сотрудников с напоминаниями до порчи кредитной истории и наложения штрафов.

Заключение

Взять кредит в Украине без указания электронной почты несложно. Существует множество кредитных организаций, которые предоставляют займы по простой процедуре.