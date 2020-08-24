Де взяти онлайн кредит на карту без E-mail в Україні?

Часто при оформленні кредиту через Інтернет користувач змушений вказувати адресу електронної пошти. Ця процедура не тільки втомлює, але також може загрожувати великою кількістю спаму на електронну скриньку. На щастя, існують організації, що дають можливість отримати кредит без e-mail.

Для чого вимагають електронну адресу

Всупереч поширеній думці, кредитор не має потреби в адресі електронної скриньки позичальника. При оформленні кредиту одержувач вказує інші дані, які дійсно важливі для гарантії повернення боргу. Наприклад, номери телефонів контактних осіб та паспортні дані клієнта. E-mail, який вказується в анкеті, використовується для розсилки листів в подальшому. До подібних повідомлень відносяться:

різні промокодом;

інформація про проведення акцій;

реклама;

повідомлення про зміну умов кредитування.

Крім того, на електронну адресу позичальника висилається копія договору. Але якщо береться онлайн кредит на карту без електронної пошти, цей документ доступний на сайті організації в Особистому кабінеті.

Де взяти кредит без надання пошти

В Україні існує безліч організацій, що дозволяють оформити онлайн кредит без E-mail. Їх умови схожі, але деякі пункти відрізняються.

Організації видають кредити на обмежені суми. Найчастіше - до 10 або 15 тисяч гривень. Багато компаній підвищують ліміт для постійних клієнтів. Ставки можуть незначно відрізнятися. Найпоширеніший варіант - 1,76 відсотка, однак деякі компанії можуть видавати під 1,73 або 1,8 відсотка. Процедура оформлення проходить онлайн і займає невелику кількість часу. Найчастіше весь процес триває від 5 до 20 хвилин. Кошти переказуються на карту клієнта в термін від 1 до 30 календарних днів.

Всі організації видають кредити виключно особам, які досягли 18 років на момент оформлення позики. Всі зазначені МФО мають ліцензію. Погасити кредит можна двома способами: онлайн і офлайн. Онлайн методи - це спеціалізовані сервіси інтернет-банкінгу або електронні гаманці. До офлайн методів належать термінали самообслуговування. Крім того, у багатьох українських кредитних організацій є відділення, через які можна зробити платіж.

Позичальникам варто дуже уважно ставитися до термінів погашення. Прострочення може спричинити за собою наслідки: від регулярних дзвінків співробітників з нагадуваннями до псування кредитної історії і накладення штрафів.

Висновок

Взяти кредит в Україні без зазначення електронної пошти нескладно. Існує безліч кредитних організацій, які надають позики за простою процедурою.