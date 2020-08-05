На Закарпатті розкрили схему контрабанди цінної деревини до Євросоюзу

Cхему незаконного переправлення гуртових партій деревини цінних порід до країн Євросоюзу блокувала Служба безпеки України у Закарпатській області.

За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, яка спеціалізується на продажу великих партій деревини за кордон. Попри мораторій на вивезення з України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини.

На пункті пропуску «Ужгород» співробітники СБУ попередили чергову нелегальну поставку за кордон. У вантажному автомобілі, що прямував до Європи, правоохоронці виявили цінні породи дерев на майже 800 тисяч гривень.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу.