Команда Зеленського піднімає ціну на газ
Про це розповіла голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Орган, безпосередньо підпорядкований президенту України Володимиру Зеленському, прийняв несподіване рішення підвищити ціни на газ. Про це розповіла голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «112 Україна». Ціни на газ зростуть на 7%, заявила Тимошенко. Вона підкреслила, що для такого заходу немає підстав. За словами Тимошенко, ринкові ціни на газ з початку поточного року знизилися в три рази, до $ 56 за тисячу кубометрів. Тимошенко додала, що не очікувала від Зеленського подібних рішень.