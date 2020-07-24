Команда Зеленського піднімає ціну на газ

Орган, безпосередньо підпорядкований президенту України Володимиру Зеленському, прийняв несподіване рішення підвищити ціни на газ. Про це розповіла голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «112 Україна». Ціни на газ зростуть на 7%, заявила Тимошенко. Вона підкреслила, що для такого заходу немає підстав. За словами Тимошенко, ринкові ціни на газ з початку поточного року знизилися в три рази, до $ 56 за тисячу кубометрів. Тимошенко додала, що не очікувала від Зеленського подібних рішень.