На Житомирщині нелегально видобували у промислових масштабах граніт

Служба безпеки України викрила керівників комерційної структури на організації незаконного видобування граніту у промислових масштабах на території Коростенського району Житомирської області.

За попередніми даними слідства, представники щебеневого кар’єру налагодили нелегальний видобуток копалин упродовж тимчасового призупинення підприємству спеціального дозволу на користування надрами. При цьому комерсанти проводили буровибухові та видобувні роботи під виглядом нібито виникнення аварійних ситуацій, а також подолання їх наслідків.

Для приховування протиправної діяльності, у тому числі обсягів видобутої гранітно-щебеневої суміші, ділки знищували звітну документацію і виготовляли нові відомості з недостовірними даними.

Нелегально видобуті копалини фігуранти реалізовували місцевим підприємцям.

За попередньою інформацією, «прибуток» учасників схеми становив орієнтовно 12,5 мільйона гривень.

Під час обшуків в офісних та виробничих приміщеннях спеціалізованого кар’єру, а також в офісі компанії-постачальника буровибухових робіт правоохоронці виявили документи із доказами проведення оборудки.

Наразі встановлюються збитки, завдані державі через протиправну діяльність фігурантів. Також у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Викриття і документування оборудки проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.