На Вінниччині виявили підпільні цехи з виробництва алкогольного сурогату

Під час обшуків у населених пунктах Могилів-Подільський, Немія та Серебрія у фальшувальників вилучили товару на 2,5 мільйона гривень.

Підпільне виробництво викрили підрозділи Головного оперативно – розшукового відділу та внутрішньої та власної безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону. У рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) оперативні співробітники Держприкордонслужби за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» спільно з представниками територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому та під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України провели 5 санкціонованих обшуків. Під час цих заходів виявили 2 підпільних цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води. Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Встановлюються причетні до вчинення злочину особи.