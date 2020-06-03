За фактом привласнення майна Держрезерву на 800 млн грн відкрито кримінальне провадження

За фактом привласнення майна Держрезерву на 800 млн грн відкрито кримінальне провадження
У Держрезерві виявлено нестачу 2700 вагонів зерна.
За фактом наданої інформації колишнім керівником Держрезерву Ярославом Погорілим про виявлену аудиторською службою недостачу розпочато досудове розслідування.
«Недостача майже 2700 вагонів зерна, яке повинно знаходитися на зберіганні у Держрезерві. Сума збитків - більше 800 мільйонів гривень. Лише зі складів територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області, звідки я родом, зникло пшениці, яка помістилася б у 150 вагонів-зерновозів», – повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Радник міністра наголосив, що у разі підтвердження заявлених фактів, на винних чекає суворе покарання.
«Згадані в моїй іронічній метафорі "миші", які нібито з’їли тисячі тонн зерна, мають імена та посади і обов’язково будуть покарані відповідно до українського законодавства. Сподіваюся, що збитки, завдані державі, також будуть відшкодовані», - додав Михайло Апостол.
Крім того, Михайло Апостол зазначив, що за документами певний товар на складах є, але під час перевірки з'ясувалося, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.
«Загалом 150 тисяч тонн зерна, які буцімто у нас є, але насправді вже давно розкрадені та продані. Також знайшли цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня. Якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів - цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою. Отакі винаходи. І багато інших, на які правоохоронці також дадуть оцінку», - додав радник міністра.