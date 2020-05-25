ПриватБанк зрізає кредитні ставки на чверть, щоб допомогти малому бізнесу піднятися після карантину

Першим з українських банків ПриватБанк з 25 травня суттєво знижує ставки за всіма кредитними програмами фінансування юридичних осіб та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину. Антикризові умови фінансування підприємців діятимуть до кінця 2020 року.

При цьому вперше за історію банку зниження кредитних ставок поширюється не лише на нові, а й на всі чинні кредитні угоди з бізнес-клієнтами. Нові умови фінансування впроваджуються автоматично, для кредитування за зниженими ставками підприємцям не треба заповнювати ніяких заяв чи відвідувати відділення банку.

“Безпрецедентне для українського ринку рішення ПриватБанку про суттєве зниження кредитних ставок - це дієвий крок задля максимальної підтримки бізнесу, що потребує не розмов про кризу, а швидких нестандартних рішень та допомоги через пандемію коронавірусу та карантин, - повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл. - Всі наші клієнти малого та середнього бізнесу зможуть отримати фінансування за зниженими ставками вже з 25 травня, а клієнтам, які вже користуються кредитними програмами банку, розмір кредитної ставки буде перераховано у бік зменшення автоматично”.

Зниження вартості кредитних ресурсів впроваджується за всіма програмами підтримки малого бізнесу, як за інвестиційними кредитами, так й програмами лізингу та фінансування оборотних коштів, за винятком клієнтів, яким проведено кредитні канікули/реструктуризацію боргу, чи які мають або матимуть прострочену заборгованість.

Докладніше про зниження ставок та про кредитні програми ПриватБанку для бізнесу можна дізнатися на сторінці kredit.pb.ua.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 57% українських юридичних осіб та 76% приватних підприємців.