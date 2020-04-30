Малий та середній бізнес може розраховувати на кредити під часткову державну гарантію

29 квітня Кабінет Міністрів України підтримав законодавчі зміни, які передбачають надання малому і середньому бізнесу, що зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.

«Ми розуміємо, що малий та середній бізнес не має достатньо запасу міцності. Саме цим людям ми маємо допомагати і сьогодні розглянули питання про спрощення процедур для підтримки підприємців. Уряд запропонував зміни, що дадуть змогу отримувати кредити в банках під державні гарантії», - прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Уряду пояснив, що навіть якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти.

Гарантії надаватимуться Міністерством фінансів за пулом кредитів суб’єктів господарювання, які будуть видаватись банками-кредиторами. Після затвердження Парламентом відповідних змін до Бюджетного кодексу України та закону про державний бюджет на 2020 рік, Уряд окремими рішеннями встановить умови відбору банків та порядок надання таких гарантій. Повернення кредитів буде гарантуватись через надання відповідного майнового забезпечення виконання зобов’язань перед банком-кредитором.

Надання часткових державних гарантій на портфельній основі – це інструмент допомоги бізнесу, який дозволить підтримати українську економіку в складний період, дати можливість суб’єктам господарювання розвиватись, а громадянам – працювати.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року стартувала державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», метою якої є спрощення мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. За попередніми розрахунками програма сприятиме створенню понад 90 тис. нових робочих місць.