Уряд розгляне питання продажу фермерської продукції у магазинах

Ринки відкриються за умови дотримання протиепідемічних вимог, контроль яких забезпечуватимуть інспектори Держпродспоживслужби. Рішення Уряду, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину, планується ухвалити вже у середу. Водночас розглядається питання про продаж фермерської продукції у магазинах.

«Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з МОЗ вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків та механізму впливу на них за недотримання правил. Прийняття цих вимог дозволить до кінця тижня відновити роботу близько 280 ринків по всій Україні», - повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Зокрема, йдеться про такі протиепідемічні вимоги, як: вимірювання температури, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість одночасного перебування покупців, постійна доступність дезінфекційних засобів та ін.

Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

Крім того, Міністр звернув увагу на актуальне питання щодо надання можливості фермерам реалізовувати свою продукцію не лише на продовольчих ринках, а й в магазинах.

«Наразі ми ведемо діалог з мережами магазинів, щоб наші селяни, наші фермери змогли продавати свою продукцію у цих мережах у тому числі. Ми розуміємо, що у більшості випадків магазини спеціалізуються на оптових закупівлях, які малий фермер не може запропонувати. Саме тому зараз ми аналізуємо ситуацію і готуємо зміни до існуючого регулювання, які б спростили доступ українського виробника до поличок магазинів», - зазначив Ігор Петрашко.