Уряд дозволить працювати низці продовольчих ринків

Усереду, 29 квітня, на своєму черговому засіданні Кабінет Міністрів України розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час онлайн-наради з Президентом України Володимиром Зеленським щодо питань боротьби з COVID-19.

Очільник Уряду зазначив, що це стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період», – повідомив Денис Шмигаль.

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідні зміни щодо відновлення роботи продовольчих ринків будуть зафіксовані у постанові №211 на черговому засіданні Уряду у середу, 29 квітня.