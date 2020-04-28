ПриватБанк впроваджує антикризові програми підтримки малого бізнесу

ПриватБанк впроваджує нові антикризові програми фінансування малого бізнесу у 2020 році, у тому числі в рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомив керівник напрямку "МСБ" ПриватБанку Сергій Клюєв.

За попередніми оцінками ПриватБанку, розглянути фінансування за антикризовими програмами банк зможе щодо не менше ніж 50 000 компаній та підприємців малого і середнього бізнесу, яких він обслуговує.

В тому числі це стосується програми рефінансування вже виданих кредитів на розвиток малого бізнесу, а також пільгового фінансування оборотного капіталу для підприємств медичного та аграрного сектора. Щоб стати учасником програми, достатньо подати заявку онлайн на спеціальній сторінці сайту банку.

Нагадаємо, що в березні ПриватБанк розпочав програму надання кредитних канікул клієнтам малого та середнього бізнесу - відстрочення платежів за кредитами до кінця липня надано більш ніж 5 тисячам клієнтів МСБ.

За даними дослідження банківського ринку України, проведеного GFK Україна, сьогодні послугами ПриватБанку користуються 64% українських компаній і 74% вітчизняних підприємців. Відкрити рахунок корпоративного клієнта або підприємця в ПриватБанку можна онлайн на сайті pb.ua/start.